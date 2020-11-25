Эксперты раскрыли стоимость хорошего телевизора 

Эксперты Роскачества провели исследование телевизоров популярных брендов и выяснили, насколько их потребительские свойства соответствуют цене.

Специалисты проверили 201 модель пяти популярных брендов стоимостью от 10 830 до 299 990 рублей. Программа испытаний реализуется совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров.

Телевизоры протестировали по шести категориям, включающим в себя 231 показатель: качество изображения (вес в рейтинге — 45%), качество звука (25%), удобство эксплуатации и Smart TV (по 10%), возможности подключения и энергоэффективность (по 5%).

"Первые строчки рейтинга заняли модели с ценой выше средней (средняя цена исследованных телевизоров — 71 435 рублей). Первое место — 189 990 рублей (4,1 балла), второе место — 119 990 рублей (4,07 балла), третье место — 129 990 рублей (4,06 балла)",

— говорится в сообщении организации.

Эксперты также отметили, что модели с самой маленькой диагональю (24-32 дюйма) находятся в конце рейтинга и имеют самую низкую цену. Однако принцип "чем выше цена, тем лучше качество" был справедливым только для моделей с диагоналями 55-58 и 60-65 дюймов.

Специалисты также пришли к выводу, что самая последняя модель телевизора (по году выпуска) не обязательно должна быть самой лучшей: так, в первую десятку телевизоров с диагональю 60-65 дюймов вошли шесть моделей 2019 года.