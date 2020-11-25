Сканирование мумии дало необычный результат

Международная команда ученых при помощи атомного ускорителя элементарных частиц обнаружила необычный "амулет" при сканировании египетской мумии возрастом около 2000 лет.

Исследование опубликовано в журнале Journal of the Royal Society Interface, а коротко о нем рассказывает Science. Ученые сканировали древнеегипетскую мумию, длина которой составляет всего 94 сантиметра. Она была обнаружена еще в 1910 году при раскопках некрополя на севере Египта.

В новом исследовании ученые впервые применили для изучения мумии технологию полного лазерного сканирования. Сначала они "заглянули под бинты" с помощью компьютерного томографа. Затем древнее тело перевезли в Аргоннскую национальную лабораторию, где находится синхротронный ускоритель частиц.

Там исследователи "просветили" мумию мощными рентгеновскими лучами и идентифицировали все материалы, присутствующие в ней. Их ожидал настоящий сюрприз. Атомный ускоритель элементарных частиц помог обнаружить скрытый под бинтами артефакт длиной всего семь миллиметров.

Анализ показал, что он изготовлен из минерала, называемого кальцитом. Загадочный артефакт находится на животе мумии, именно в том районе, где кожа разрезалась для удаления внутренних органов во время мумификации.

Исследователи предполагают, что обнаруженный ими предмет мог быть амулетом, специально помещенным рядом с разрезом для духовной защиты умершего человека. Возможно, он был вырезан в форме жука-скарабея. Такие амулеты были крайне популярны в Египте.

Новое исследование также показало, что мумия принадлежит ребенку, которому на момент смерти было около пяти лет. Это очень удивило ученых. Дело в том, что данная мумия является портретной, то есть сверху на ней имеется изображение человека. В римский период в Египте это было не редкостью. Портреты изображали мумифицированных людей.

Но в данном случае мумию украшает портрет взрослой женщины. Ученые предложили одно из вероятных объяснений данного феномена. Во-первых, говорят они, вероятно, посмертные портреты не всегда точно изображали умершего человека, как это считалось до сих пор.

Во-вторых, есть предположение, что художник изобразил умершего ребенка таким, каким, по его представлению, он выглядел бы во взрослом возрасте. Если эта версия верна, то становится ясно, что мумия принадлежит девочке, умершей в очень раннем возрасте.