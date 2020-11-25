Как опасная болезнь помогла создать ковбойскую шляпу

Ковбойская шляпа стала настоящим символом голливудского вестерна, но никто не знает, как головной убор появился на свет, хотя история его создания неожиданно интересная. «Рамблер» выяснил, откуда взялась необычная шляпа.

Со стороны кажется, что шляпа, револьвер и лошадь — это неотъемлемая часть ковбоя, но так было не всегда. Долгое время жители Дикого Запада носили соломенные или морские шляпы, пока в их жизни не появился необычный аксессуар.

Все началось с Джона Стетсона, который родился в 1830 году и унаследовал управление отцовским шляпным бизнесом. Несколько лет парень трудился на шляпной фабрике, а потом его свалил туберкулез. В то время диагноз не оставлял шанса на выживание.

Джон быстро понял, что ему осталось не много и решил сделать что-то значимое. Сначала он устроился на кирпичный завод, который позже смыло из-за наводнения, затем попытался устроиться в армию, но помешала болезнь. В итоге, Джон решил уехать на малоизученный Запад. В то время эта идея казалась безумием, но своя логика в этом поступке присутствовала.

Дело в том, что влажность помогает туберкулезу развиваться быстрее, а на Западе воздух сухой. Сам климат помог бы Джону выиграть у судьбы несколько лет жизни. Смена локации действительно помогла мужчине почувствовать себя лучше, однако вскоре возникли проблемы с деньгами. Тогда-то и появилась его бизнес-идея.

Навык изготовления шляп сработал, когда Джон увидел неудобные головные уборы западных американцев. Кто-то носил шляпу из соломы, кто-то цилиндр, а кто-то и вовсе широкополую модель из шерсти, которая провисала при намокании. Стетсон быстро понял, какой головной убор необходим местным и сделал шляпу из мехового войлока. В тот же день ее купил проезжающий мимо ковбой.

В Филадельфии Стетсон основал компанию John B. Stetson Company, которая изготавливала фетровые шляпы высокого класса. Джон разослал свои шляпы всем крупным продавцам одежды на Западе, приложив к каждой посылке пустую форму заказа. Бренд прогремел на всю Америку и расширялся стремительно. Даже после освоения Запада шляпы Стетсона пользовались успехом.

Сам Джон Стетсон стал отличным управленцем, освоил множество современных методов производства и фактически создал идеальные условия для рабочих: ввел пенсии, премии и страховку. Он умер, дожив до 75 лет.