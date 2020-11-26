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Робот-пылесос подслушивает людей: так ли это на самом деле 

Мира Маркина 7 часов назад
Робот-пылесос подслушивает вас: так ли это на самом деле
Фото: depositphotos.com
Робот-пылесос экономит массу времени и позволяет вам потратить его с пользой для себя, вместо того, чтобы тщательно убирать квартиру. Однако не так давно люди задумались о том, что такие устройства могут… подслушивать. Так ли это на самом деле и стоит ли опасаться робота-пылесоса? Разбирался "Рамблер".
Ученые из США и Сингапура решили попробовать взломать робот-пылесос и с его помощью проследить за людьми и записать их разговоры. Устройство не оборудовано микрофоном, однако это не стало помехой.
Некоторые роботы-пылесосы оснащены системой навигации, напоминающей эхо-сонары подводных лодок. При этом работают они при помощи лазеров. За счет этого пылесосы прорисовывают картину преград вокруг себя и размечают маршрут для уборки.
Нюанс в том, что и лазер, и звук — это волны, которые лишь на несколько порядков отличаются в частоте. И датчики, считывающие отражение лазеров, можно перенастроить, чтобы считывать отражение звуковых волн. Проведя эксперимент, ученым все-таки удалось восстановить речь человека по отражению волн его речи от пакета в мусорном ведре.
И это далеко не все, на что способен робот-пылесос. Производители также могут сканировать помещение, распознавать объекты по форме и продавать информацию рекламодателям.
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