Эксперт оценил опасность излучения от розеток 

Розетки могут представлять определенную опасность для здоровья человека. Как уменьшить вред от электромагнитного излучения, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев

Человек постоянно сталкивается с электромагнитным излучением. Его воздействие накапливается и может отрицательно сказаться на центральной нервной системе, иметь негативные последствия для эндокринной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. Избежать электромагнитного излучения сложно, ведь мы окружены электроприборами, но можно минимизировать это воздействие, отметил Ястребцев. Для этого нужно заземлить розетки, правда, в домах старой постройки это можно сделать не всегда.

"Если розетки не заземлены, нужно учитывать, что любой прибор, включенный в такую розетку, будет источником электромагнитного излучения. Например, стоит обычный торшер. Он выключен, но включен в розетку, поэтому является источником электромагнитного излучения. Но на расстоянии полметра излучение падает и практически не воздействует на человека", — сказал Ястребцев.

Свернутые в катушку удлинители являются источником сильного электромагнитного излучения, поэтому их лучше укладывать змейкой и стараться не допускать переплетения проводов и не включать одновременно несколько приборов, советует эксперт.

"Не стоит перегружать их бытовыми приборами, потому что нагружается сеть, и электромагнитное излучение будет больше полутора метров. Адаптеры от телефонов, которые постоянно находятся в розетках, это тоже источник излучения. Если человек спит возле такого источника месяцами, годами, это складывается в довольно сильное воздействие. Лучше, чтобы он был на расстоянии полметра-метр от головы", — предупредил Ястребцев.

По его словам, самый сильный источник излучения в квартире — это внешний кабель, который проходит к распределительному электрическому щитку вашей квартиры. Излучение от него тем больше, чем больше этажей в доме. Оно может распространяться на расстояние до пяти метров.

"Спальные места лучше располагать подальше от кабеля, чтобы было хотя бы три метра от распределительного щитка", — добавил Ястребцев.

Эколог-эксперт посоветовал при замене электропроводки попросить провести заземление, если есть такая возможность. Он подчеркнул, что в современных домах, чтобы снизить вред от электромагнитного излучения, розетки уже заземлены. Это можно понять, если на них, кроме двух привычных отверстий, есть еще заземляющий контакт, пояснил Ястребцев.