Эксперт оценил опасность излучения от розеток 

Эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik оценил опасность излучения от розеток.

Эксперт обратил внимание на то, что человек постоянно сталкивается с электромагнитным излучением, воздействие которого может негативно отразиться на центральной нервной системе. Кроме того, не исключено, что пострадают эндокринная, сердечно-сосудистая и иммунная системы. Избежать электромагнитного излучения почти невозможно, ведь мы ежедневно окружены электроприборами. Однако их воздействие можно минимизировать. Например, заземлить розетки:

"Если розетки не заземлены, нужно учитывать, что любой прибор, включенный в такую розетку, будет источником электромагнитного излучения. Например, стоит обычный торшер. Он выключен, но включен в розетку, поэтому является источником электромагнитного излучения. Но на расстоянии полметра излучение падает и практически не воздействует на человека".

Свернутые в катушку удлинители являются источником сильного электромагнитного излучения, поэтому их лучше укладывать змейкой, стараться не допускать переплетения проводов и не включать одновременно несколько приборов:

"Не стоит перегружать их бытовыми приборами, потому что нагружается сеть и электромагнитное излучение будет больше полутора метров. Адаптеры от телефонов, которые постоянно находятся в розетках, это тоже источник излучения. Если человек спит возле такого источника месяцами, годами, это складывается в довольно сильное воздействие. Лучше, чтобы он был на расстоянии полметра-метра от головы".

По словам Ястребцева, самый сильный источник излучения в квартире — это внешний кабель, который проходит к распределительному электрическому щитку вашей квартиры. Излучение от него тем больше, чем больше этажей в доме.

"Спальные места лучше располагать подальше от кабеля, чтобы было хотя бы три метра от распределительного щитка",

— подчеркнул специалист.