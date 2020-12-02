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В России выпустили елочные игрушки в маске от коронавируса 

Letidor.ru и ещё 1 4 часа назад
В России выпустили елочные игрушки в маске от COVID
Фото: depositphotos.com
Чтобы справиться со спросом, фабрика игрушек работает в усиленном режиме.
Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы во все сферы жизни. Модная индустрия отреагировала на необходимость ношения масок выпуском защитных средств разных дизайнов. Словарь английского языка Collins Dictionary включил в топ-10 слов года слова «локдаун», «коронавирус» и другие фразы, связанные с пандемией COVID-19 в мире. Сфера развлечение тоже отреагировала на реалии 2020 года. Например, красноярская фабрика елочных игрушек «Бирюсинка» выпустила коллекцию необычных шаров на елку — они «одеты» в защитную маску от коронавируса, украшенную сверкающими декоративными элементами.
Покупатели очень воодушевленно отреагировали на новинку.

«Сейчас стараемся усиленно работать, чтобы удовлетворить спрос. Уже были подобные истории. Символы года мы выпускали постоянно, ассортимент ежегодно обновляем, вот, здесь решили обыграть это дело с маской. Именно на них большой спрос, прямо небывалый»,

— рассказал РИА Новости Артем Денисович, заместитель руководителя фабрики.
Заказы на шарики ручной работы в маске поступают со всех уголков страны. Собеседник агентства уточнил, что выпускать новинку компания будет вплоть до 31 декабря в количестве примерно 100-120 штук в день.
К слову, некоторое время назад депутат Госдумы Виталий Милонов резко прокомментировал появление в Сети елочных игрушек, сделанных по тематике пандемии COVID-19. Санта-Клаусов в маске, а также людей с туалетной бумагой и санитайзером, Милонов счел издевательством. «Это безобразие, хамство и наглость. Нужно, конечно, строго ограничить их продажу», — высказался российский депутат.
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Комментарии
Вещи , Виталий Милонов , Госдума , РИА Новости
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