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Школьница забыла в шкафу набитый деньгами рюкзак и обнаружила его 20 лет спустя 

Lenta.ru 1 час назад
Школьница нашла набитый деньгами рюкзак через 20 лет
Фото: Unsplash
Девушка нашла в своем шкафу рюкзак с деньгами, которые она должна была заработать, будучи школьницей. Своей историей пользовательница по имени Сьюзан (Iguessmynameissusan) поделилась на портале Reddit.
По словам юзерши, в рамках рождественской акции ученикам начальной школы предложили продавать соседям свечи. Обходя всех потенциальных клиентов, Сьюзан собирала деньги и записывала имена, а также количество свечей, которое необходимо будет им доставить к празднику.
20 лет спустя уже взрослая рассказчица искала в своей комнате авторучку и неожиданно увидела школьный рюкзак, где должен был храниться пенал с письменными принадлежностями. Открыв сумку, девушка обнаружила, что она «доверху набита деньгами». Помимо купюр в ней лежал блокнот с именами и цифрами.
Страдающая психологическими проблемами и расстройством памяти Сьюзан не смогла самостоятельно вспомнить происхождение находки. Позже мать объяснила девушке, что та нашла деньги соседей, которые заплатили за свечи, но из-за забывчивости школьницы так и не получили свои заказы.
Также выяснилось, что со временем мать отдала долг всем несостоявшимся клиентам. Она в шутку напомнила дочери, что теперь находка принадлежит ей по праву.
В ноябре сообщалось о семейной паре, которая нашла на собственном чердаке старинные монеты, стоящие десятки тысяч долларов. Супруги предположили, что клад оставили люди, которые жили в доме до них. Они связались с ними и отдали им находку.
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