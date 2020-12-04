Перечислены признаки взлома смартфона 

Все новости на карте

Замглавы группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов рассказал, как понять, что ваш смартфон взломан. Его слова передает агентство «Прайм».

По словам Пудова, основными признаками взлома смартфона является нарушение работы приложений, в том числе их «зависание», и внезапные перезагрузки устройства.

Другими признаками являются снижение производительности устройства или быстрая разрядка аккумулятора, хотя это может быть связано и с другими проблемами.

«Если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваши почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл серьезно озаботиться вопросом безопасности вашего устройства», — подчеркнул эксперт.

Большинство мошенников не интересуют ваши личные данные, им нужен доступ к приложениям мобильного банка и подпискам на платные сервисы.

Самостоятельно помешать хакерам и вернуть контроль над устройством можно с помощью сброса настроек телефон и изменения всех паролей.

Если это не поможет, стоит обратиться в сервисный центр.