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Перечислены признаки взлома смартфона 

Даня Виттиг 3 часа назад
Перечислены признаки взлома смартфона
Фото: depositphotos.com
Замглавы группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов рассказал, как понять, что ваш смартфон взломан. Его слова передает агентство «Прайм».
По словам Пудова, основными признаками взлома смартфона является нарушение работы приложений, в том числе их «зависание», и внезапные перезагрузки устройства.
Другими признаками являются снижение производительности устройства или быстрая разрядка аккумулятора, хотя это может быть связано и с другими проблемами.

«Если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваши почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл серьезно озаботиться вопросом безопасности вашего устройства», — подчеркнул эксперт.

Большинство мошенников не интересуют ваши личные данные, им нужен доступ к приложениям мобильного банка и подпискам на платные сервисы.
Самостоятельно помешать хакерам и вернуть контроль над устройством можно с помощью сброса настроек телефон и изменения всех паролей.
Если это не поможет, стоит обратиться в сервисный центр.
Ранее "Рамблер" сообщал, как защититься от онлайн-мошенников.
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