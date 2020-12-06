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Эксперты объяснили, нужно ли выключать роутер ночью 

Даня Виттиг 19 часов назад
Эксперты объяснили, нужно ли выключать роутер ночью
Фото: depositphotos.com
Специалисты по безопасности объяснили, стоит ли выключать Wi-Fi роутер на ночь. Об этом сообщает "Российская газета".
Директор по развитию направления "Кибербезопасность для населения" в "Ростелеком-Солар" Олег Седов пояснил, что роутеры атакуют роботы, которые работают круглые сутки. Поэтому отключать их нет никакого смысла.
Сотрудник компании Avast Луис Корронс посоветовал поменять стандартное имя и пароль в настройках роутера, так как он часто указывает на модель и марку устройства. Далее устройству необходимо дать сложное имя, а пароль лучше сделать коротким.
Еще одним способом обезопасить себя от взлома является включенное шифрование WPA2 или WPA3 — протоколы безопасности Wi-Fi Protected Access.
Также нужно отключить беспроводное или удаленное администрирование, которое может позволить злоумышленнику войти в настройки роутера.
Ранее "Рамблер" сообщал, как мошенники притворяются врачами и "разводят" россиян.
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Вещи , Олег Седов
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