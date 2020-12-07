Игрушка для мужчин, которая стала куклой для девочек

Кукла Барби, появившись в американских магазинах, произвела настоящий фурор среди девочек, однако смутила их родителей. Их сомнения не были совсем уж беспочвенными, потому что образцом для Барби стала Лилли, немецкая кукла, предназначенная совсем не для детей. Подробнее — в статье «Рамблера».

Лилли придумал немецкий карикатурист Райнхард Бойтин, сделав ее героиней фривольных комиксов для взрослых. Первый выпуск вышел 24 июня 1952 года в ежедневной газете Bild Zeitung. Все произошло случайно: после верстки осталось свободное место, которое нужно было чем-то заполнить.

Художник придал Лилли черты своей жены Эрики, тщательно следившей за собой и за модой. У Лилли были светлые волосы, собранные в высокий хвост, и длинные ресницы. Миловидная насмешливая блондинка сводила с ума многочисленных ухажеров и ловко пользовалась их симпатией.

Забавные приключения соблазнительной модницы быстро стали популярным чтивом, а у Лилли появилось множество поклонников. Некоторые девушки, чтобы привлечь внимание мужчин, сознательно начали подражать ей.

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Кукла Лилли

Неудивительно, что в 1955 году появилась кукла Лилли. Она отличалась выразительными женскими формами, ярким макияжем и маникюром, гибкими ногами и руками за счет металлических стержней. У нее были сережки и туфли. Кроме того, новая конструкция бедер позволяла ей сидеть, не раздвигая ног.

Кстати, ее цена тоже была недетской и вполне сравнимой со стоимостью хорошей бытовой техники. Позже для куклы стали выпускать наряды, причем достаточно дерзкие — например, чулки.

Однако купить ее можно было только в барах, табачных лавках и сувенирных магазинах. Изначально ее покупателями были мужчины — дальнобойщики, летчики и солидные бюргеры одинаково обожали Лилли и нередко дарили ее своим подругам.

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Впрочем, довольно быстро кукла стала любимой игрушкой добропорядочных европейских старшеклассниц и даже студенток, которые с удовольствием придумывали для нее новые наряды.

В 1958 году вышел фильм «Лилли — Девушка в большом городе». В кастинге на главную роль приняли участие тысячи белокурых европеек, которые прислали в редакцию Bild Zeitung свои фотографии. Победительницей стала датчанка Энн Смайрнер.

Последний комикс про похождения Лилли увидел свет 15 января 1962 года. Лилли предстояло радикально преобразиться под руководством Рут Хэндлер, жены основателя фирмы Mattel Эллиота Хэндлера.

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Барби одного из первых выпусков.

Американка увидела куклу во время отдыха в Швейцарии и сразу оценила эту идею. Она выкупила все права на куклу, кардинально изменила ее дизайн и представила Барби на американской международной ярмарке игрушек уже в 1959 году.

Учитывая критику со стороны родителей, Рут быстро отказалась от вызывающего облика Лилли. Образ Барби был более сдержанным и молодежным, а черты лица — более мягкими. Ее создавали с учетом детской аудитории. Оригинальную Лилли перестали выпускать с 1964 года, так как Mattel не нужна была конкурентка Барби.