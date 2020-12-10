Названы настройки-невидимки, разряжающие смартфон

Станислав Косарев. Существует ряд настроек, которые, работая в фоновом режиме, могут весьма быстро разрядить смартфон. Отрегулировав их правильно, вы не только продлите время работы батареи устройства, но и поможете ускорить его работу, рассказал агентству " Прайм " директор Института информационных технологий Университета " Синергия

"К настройкам, сажающим батарею, относятся: геолокация, бесконтактная оплата, а также блютуз. Эти приложения лучше отключать, если вы не пользуетесь ими на постоянной основе", — рекомендует эксперт.

Это касается и настроек к wifi. Многие не выключают его в моменты, когда он не нужен, однако при работе в фоновом режиме wifi все время ищет сети, к которым можно подключиться. Это способствует снижению заряда батареи, указал он.