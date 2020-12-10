Названы лучшие утюги России 

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Эксперты Роскачества составили рейтинг утюгов и парогенераторов России и назвали лучшие модели. Об этом сообщает «Лента.ру».

Специалисты проверили 50 моделей утюгов и отпаривателей: Ariete, Bosch, Braun, Calor, Electrolux, Gorenje, Laurastar, Philips, Polaris, Redmond, Rowenta, Scarlett, Sencor, Tefal и Vitek.

Самым лучшим специалисты признали модель утюга Philips GC4908/80. Они отметили, что пар производится в нем на прежнем уровне даже спустя несколько месяцев пользования. Это позволяет гладить одежду без дополнительных усилий.

На второе место специалисты поместили модель утюга Philips GC4902/20 Azur, на третье — Braun SI 3041 GR. Также в топ-5 Роскачества попали утюг Tefal FV5615 Turbo Pro и парогенератор Tefal FV1844.