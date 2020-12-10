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Визитку Путина продают в Сети за 550 тысяч рублей 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Визитку Путина продают в Сети за 550 тысяч рублей
Фото: Вечерняя Москва
Визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу в интернете за 550 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объявление о продаже в четверг, 10 декабря.
Визитка принадлежала Владимиру Путину еще во времена его работы в мэрии Санкт-Петербурга.
Уточняется, что продавец готов скинуть только 50 тысяч от первоначальной цены.

— Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке, — говорится в сообщении.

На черно-белой визитке указана должность Путина — заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии, а также его контактные данные.
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Вещи , Владимир Путин , Правительство Санкт-Петербурга
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