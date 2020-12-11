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Почему «братки» из 90-х любили малиновые пиджаки 

Елизавета Назарова 10 часов назад
Почему «братки» из 90-х любили малиновые пиджаки
Фото: Кадр из фильма "Жмурки"
Одним из характерных атрибутов "лихих 90-х" считается малиновый пиджак. Его носили практически все бандиты, которые имели какое-либо влияние в обществе. Вместе с золотыми цепями, вишневыми "девятками" и тонированными BMW малиновые пиджаки стали плотно ассоциироваться с криминальными авторитетами. "Рамблер" рассказывает, откуда пошла мода на малиновые пиджаки среди "братков".
На самом деле существует две версии произошедшего, но в них нет никакой тайны. Точно историки моды не могут определиться, откуда именно пошла мода на малиновые пиджаки.

Неделя моды

Как и сейчас, многие модные тренды приходят в Россию с Запада. Недели мод продолжают сильно влиять на потребителей, а дизайнеры задают планку и вектор остальным. В 1992 году в Европу могли себе позволить поехать только очень обеспеченные люди. Среди них было много бандитов.
Тогда люди могли спокойно ходить по зарубежным магазинам и на показы мод. Многие попали на демонстрацию коллекции Джанни Версаче, где и были представлены те самые малиновые пиджаки. Модели вышли на подиум, сочетая серые брюки и яркие пиджаки. По одной из версий, новые русские, конечно, не стали покупать себе пиджаки Versace, но в Турции к тому моменту уже начали отшивать этот предмет гардероба для продажи в России.

Влияние Мавроди

Влиятельной личностью в то время был создатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди. До того, как его система потерпела крах, он был влиятельным бизнесменом.
В 1994 году Мавроди записал новогоднее поздравление, которое произносил, сидя в малиновом пиджаке. Возможно, он был одним из тех, кого покорил показ Versace. Однако существует версия, что именно благодаря Мавроди стали популярны малиновые пиджаки.
Видео дня. Сокровища, спрятанные у всех на виду
Комментарии 1
Вещи , Джанни Версаче , Сергей Мавроди
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