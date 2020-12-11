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Супруги нашли в клумбе старые монеты, которые оказались настоящим кладом 

Даня Виттиг 6 часов назад
Британцы нашли в саду старые монеты и стали богачами
Фото: depositphotos.com
Супруги нашли старинный клад, когда пропалывали почву в саду.
В британской клумбе были зарыты 63 золотые и одна серебряная монета. По оценке экспертов, рыночная стоимость находки составляет около 220 тысяч фунтов стерлингов (21,4 миллиона рублей).
На большинстве золотых монет изображен святой Георгий, побеждающий дракона. Самые старые были отчеканены во время правления английского короля Эдуарда IV, захватившего престол в ходе Войны Алой и Белой розы в 1461 году, самые новые — при современнике Ивана Грозного, короле Генрихе VIII, который правил до 1547 года.
По всей видимости, монеты были спрятаны примерно в 1540 году по причине секуляризации монастырей. Или же деньги принадлежали купцу, который занимался морской торговлей, так как дом расположен близко к порту.
Ранее "Рамблер" сообщал, как подростки заработали сотни тысяч на монетах.
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