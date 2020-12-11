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Обнаружена дикая золотая рыбка огромных размеров 

Lenta.ru 5 часов назад
Обнаружена дикая золотая рыбка огромных размеров
Фото: Страница Greenville Rec в Facebook
В американском штате Южная Каролина обнаружена огромная золотая рыбка. Об этом сообщает Unilad.
Открытие совершили работники службы парков и зон отдыха, проверявшие качество воды в озере Ок-Гров-Лейк. При одном из тестов в воду погружают электроды и подают ток. Под его действием рыбы всплывают на поверхность, где их осматривают эксперты. В этот раз из озера выскочила золотая рыбка длиной 38 сантиметров, весящая четыре килограмма. После осмотра и измерения ее отпустили в воду.
Обычно золотые рыбки не встречаются в водоемах Южной Каролины, поэтому специалисты полагают, что кто-то выпустил ее в озеро. Когда именно это произошло, остается неизвестным, однако десять лет назад при прошлой проверке воды в озере Ок-Гров-Лейк ее не видели.
Золотые рыбки, как правило, бывают не более 15 сантиметров в длину и весят до 350 граммов. В то же время известны особи длиной до 48 сантиметров. В неволе продолжительность жизни этой рыбы составляет от 10 до 30 лет, дикие золотые рыбки живут более 40 лет.
В марте сообщалось, что карнавальная золотая рыбка, принадлежащая жительнице американского города Чикаго, штат Иллинойс, съела всех сородичей и выросла в длину до 30 сантиметров. После этого женщине пришлось покупать новый аквариум.
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