Изобретения прошлого, которые сейчас смотрятся дико

В свое время эти изобретения приводили людей в восторг, однако теперь они выглядят по меньшей мере странно. Подробнее о вещах, которые приводят в ужас молодое поколение, — в материале "Рамблера".
Телефонная башня в Стокгольме
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В 1880-х на 1000 жителей Стокгольма приходилось 22 телефона. Тем временем в Берлине телефон был только у 0,3% жителей, еще меньше в Лондоне и Париже. Для управления паутиной сетей в 1887 в столице Швеции была построена телефонная башня, соединявшая 5000 телефонных линий. Снести сооружение было решено лишь в 1952-м после сильного пожара.
"Старый джентльмен"
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Водолазный костюм с таким необычным названием изготовили в 1860 году. Костюм использовали для проверки кораблей на предмет пробоин. Сейчас костюм находится в музее Финляндии. Считается, что именно финны изобрели его, ведь нижняя часть костюма заканчивается подобием традиционных финских сапог, а на руках у чучела — финские лесные варежки.
Автомобиль Delahaye 175s Roadster
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Люксовый автомобиль, созданный специально для Парижского автосалона 1940 года, лишь выглядел роскошно, но конструкция его оставляла желать лучшего. Машина работала на ременной передаче, как мотокультиватор. Автомобиль приобрел один из богатых поклонников Дианы Дорс в качестве подарка актрисе. В наше время, когда превыше всего ценится надежность автомобиля, "Родстер" выглядит крайне странно.