Изобретения прошлого, которые сейчас смотрятся дико

В свое время эти изобретения приводили людей в восторг, однако теперь они выглядят по меньшей мере странно. Подробнее о вещах, которые приводят в ужас молодое поколение, — в материале "Рамблера".

Телефонная башня в Стокгольме

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В 1880-х на 1000 жителей Стокгольма приходилось 22 телефона. Тем временем в Берлине телефон был только у 0,3% жителей, еще меньше в Лондоне и Париже. Для управления паутиной сетей в 1887 в столице Швеции была построена телефонная башня, соединявшая 5000 телефонных линий. Снести сооружение было решено лишь в 1952-м после сильного пожара.

"Старый джентльмен"

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Водолазный костюм с таким необычным названием изготовили в 1860 году. Костюм использовали для проверки кораблей на предмет пробоин. Сейчас костюм находится в музее Финляндии. Считается, что именно финны изобрели его, ведь нижняя часть костюма заканчивается подобием традиционных финских сапог, а на руках у чучела — финские лесные варежки.

Автомобиль Delahaye 175s Roadster

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