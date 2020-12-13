Почему русские кладут градусник под мышку

Всеми известный градусник был изобретен в 1597 году физиком Галилео Галилиеем. В России привыкли измерять температуру тела этим прибором под мышкой в течении пяти минут. Такой метод называют аксиллярным. Однако во многих Западных странах такой способ считают ненадежным. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Аксиллярный способ пришел к нам с советских времен. Тогда в больницах были большие очереди, и держать градусник во рту, а затем передавать его другому больному — не гигиенично. До сих пор люди в России измеряют температуру именно таким способом.

Что касается США, то там измеряют температуру во рту. Американцы считают, что это самый точный метод. Они кладут градусник под язык, там температура на 0,5 градуса выше, чем под мышкой. Стоит отметить, что американцы используют исключительно цифровые градусники, потому что ртутные считают опасными из-за содержания ртути.

В Европе же самым точным способом измерения температуры считают ректальный. Дело в том, что человеку сложно держать градусник во рту и при этом не шевелить языком. И к тому же, врачи уверены, что кожа в этом месте способна максимально точно «передать» температуру. Интересно, что такая процедура проходит довольно быстро — всего одна минута.