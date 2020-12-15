Старая книга о Гарри Поттере обогатила английскую семью

Семья из английского города Блэкпул, графство Ланкашир, продала на аукционе старую книгу «Гарри Поттер и философский камень» и разбогатела. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте аукциона Hansons Auctioneers

28-летняя Шарлотта Рамзи помогала своей 59-летней матери Карен с уборкой дома во время карантина. Семья решила собрать ненужные вещи и продать их на местном рынке.

«Мы отложили много разного барахла, в том числе книгу про Гарри Поттера, которая лежала у нас с 1999 года, — рассказывает девушка. — Друг семьи принес ее нам с братьями, решив, что она нам может понравиться».

Позже Шарлотта наткнулась на телепередачу про антикварные вещи. В выпуске рассказывали про старую книгу про Гарри Поттера, оцененную экспертами в 13 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей).

«Я подумала, что, возможно, у нас тоже один из первых изданных экземпляров, и позвонила маме, чтобы она осмотрела книгу», — отметила британка.

Карен проверила книгу и выяснила, что это действительно один из 500 экземпляров первого издания романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». В 1997 году это произведение вышло тиражом всего 500 экземпляров, из которых 300 сразу поступили в библиотеки и школы. По этой причине копии без штампов особенно ценятся среди коллекционеров.

Семья связалась со специалистом Hansons Auctioneers Джимом Спенсером , который подтвердил уникальность находки. Книга в твердом переплете ушла с молотка 11 декабря за 68 тысяч фунтов стерлингов (6,7 миллиона рублей).