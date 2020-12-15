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Старая книга о Гарри Поттере принесла семье шесть миллионов рублей 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Старая книга о Гарри Поттере обогатила английскую семью
Фото: Страница Charles Hanson на Facebook
Семья из английского города Блэкпул, графство Ланкашир, продала на аукционе старую книгу «Гарри Поттер и философский камень» и разбогатела. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте аукциона Hansons Auctioneers.
28-летняя Шарлотта Рамзи помогала своей 59-летней матери Карен с уборкой дома во время карантина. Семья решила собрать ненужные вещи и продать их на местном рынке.

«Мы отложили много разного барахла, в том числе книгу про Гарри Поттера, которая лежала у нас с 1999 года, — рассказывает девушка. — Друг семьи принес ее нам с братьями, решив, что она нам может понравиться».

Позже Шарлотта наткнулась на телепередачу про антикварные вещи. В выпуске рассказывали про старую книгу про Гарри Поттера, оцененную экспертами в 13 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей).
«Я подумала, что, возможно, у нас тоже один из первых изданных экземпляров, и позвонила маме, чтобы она осмотрела книгу», — отметила британка.
Карен проверила книгу и выяснила, что это действительно один из 500 экземпляров первого издания романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». В 1997 году это произведение вышло тиражом всего 500 экземпляров, из которых 300 сразу поступили в библиотеки и школы. По этой причине копии без штампов особенно ценятся среди коллекционеров.
Семья связалась со специалистом Hansons Auctioneers Джимом Спенсером, который подтвердил уникальность находки. Книга в твердом переплете ушла с молотка 11 декабря за 68 тысяч фунтов стерлингов (6,7 миллиона рублей).
Ранее сообщалось, что в английском графстве Дербишир старая разбитая ваза ушла с молотка по цене, которая в 20 раз превышала ожидания экспертов. Владельцы вазы, семейная пара из Лестершира, утверждают, что вещь повредилась во время охотничьих посиделок около 60 лет назад.
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Вещи , Джим Спенсер , Джоан Роулинг , Гарри Поттер
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