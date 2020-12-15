Врач рассказала, почему опасно спать рядом с телефоном

Врач-невролог "СМ-Клиника" Мария Игнатова рассказала агентству "Прайм", почему опасно спать рядом с гаджетами.

Оказывается, радиочастотное излучение поглощается тканями тела человека и может спровоцировать болезни.

"По данным некоторых исследований, радиочастотное излучение смартфонов увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств", — перечисляет врач.

Наиболее чувствительны к электромагнитным радиочастотным полям дети, беременные, люди с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем. Однако достоверных данных на этот счет нет.

Опаснее всего для здоровья взрослых и детей является использовать смартфоны в темное время суток.