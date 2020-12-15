Врач рассказала, почему опасно спать рядом с телефоном

Врач-невролог "СМ-Клиника" Мария Игнатова рассказала агентству "Прайм", почему опасно спать рядом с гаджетами.
Оказывается, радиочастотное излучение поглощается тканями тела человека и может спровоцировать болезни.
"По данным некоторых исследований, радиочастотное излучение смартфонов увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств", — перечисляет врач.
Наиболее чувствительны к электромагнитным радиочастотным полям дети, беременные, люди с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем. Однако достоверных данных на этот счет нет.
Опаснее всего для здоровья взрослых и детей является использовать смартфоны в темное время суток.
"Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз", — пояснила Игнатова.
Ранее "Рамблер" сообщал о признаках опасных приложений в телефоне.