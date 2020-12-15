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Старая книга о Гарри Поттере обогатила английскую семью 

Даня Виттиг 8 часов назад
Старая книга о Гарри Поттере обогатила английскую семью
Фото: depositphotos.com
Семья из английского города Блэкпул продала на аукционе старую книгу «Гарри Поттер и философский камень» и разбогатела.

«Мы отложили много разного барахла, в том числе книгу про Гарри Поттера, которая лежала у нас с 1999 года, — рассказала Шарлотта Рамзи. — Друг семьи принес ее нам с братьями, решив, что она нам может понравиться».

Позже девушка наткнулась на телепередачу про антикварные вещи. В выпуске рассказывали про старую книгу про Гарри Поттера, оцененную экспертами в 13 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей).

«Я подумала, что, возможно, у нас тоже один из первых изданных экземпляров, и позвонила маме, чтобы она осмотрела книгу», — отметила британка.

Карен проверила книгу и выяснила, что это действительно один из 500 экземпляров первого издания романа Джоан Роулинг. В 1997 году это произведение вышло тиражом всего 500 экземпляров, из которых 300 сразу поступили в библиотеки и школы. Поэтому копии без штампов особенно ценятся среди коллекционеров.
Семья связалась со специалистом Hansons Auctioneers Джимом Спенсером, который подтвердил уникальность находки. Книга в твердом переплете ушла с молотка 11 декабря за 68 тысяч фунтов стерлингов (6,7 миллиона рублей).
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Вещи , Джим Спенсер , Джоан Роулинг , Гарри Поттер
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