Старая книга о Гарри Поттере обогатила английскую семью 

Семья из английского города Блэкпул продала на аукционе старую книгу «Гарри Поттер и философский камень» и разбогатела.
«Мы отложили много разного барахла, в том числе книгу про Гарри Поттера, которая лежала у нас с 1999 года, — рассказала Шарлотта Рамзи. — Друг семьи принес ее нам с братьями, решив, что она нам может понравиться».
Позже девушка наткнулась на телепередачу про антикварные вещи. В выпуске рассказывали про старую книгу про Гарри Поттера, оцененную экспертами в 13 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей).
«Я подумала, что, возможно, у нас тоже один из первых изданных экземпляров, и позвонила маме, чтобы она осмотрела книгу», — отметила британка.
Карен проверила книгу и выяснила, что это действительно один из 500 экземпляров первого издания романа Джоан Роулинг. В 1997 году это произведение вышло тиражом всего 500 экземпляров, из которых 300 сразу поступили в библиотеки и школы. Поэтому копии без штампов особенно ценятся среди коллекционеров.
Семья связалась со специалистом Hansons Auctioneers Джимом Спенсером, который подтвердил уникальность находки. Книга в твердом переплете ушла с молотка 11 декабря за 68 тысяч фунтов стерлингов (6,7 миллиона рублей).
Ранее "Рамблер" сообщал, как выглядят жены самых богатых мужчин мира.