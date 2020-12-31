Новогодние «подарочные» традиции разных народов 

Новый год — это пора не только чудес, но и подарков. Из года в год люди готовятся к празднику, проводя много часов в поиске презента близким. При этом у всех народов свои правила. «Рамблер» расскажет о «подарочных» традициях в разных странах.

США

дорогие сигары,

духи,

брендовая одежда,

марочное вино,

ценные сувениры. Поскольку близкие видятся редко, они считают своим долгом подарить что-то весьма нужное, модное и стоящее приличных денег. Это могут быть:

Средняя стоимость купленных вещей занимает диапазон от 50 до 800 долларов.

Интересно то, что все подарки дарятся с чеками. Довольно практично и продуманно. Получатель сможет вернуть в магазин вещь, которую посчитает неподходящей или ненужной ему.

Англия

чашки и ложки для чая;

пивные кружки;

брелоки;

недорогие статуэтки и сувениры;

аромасвечи. В этой стране дорогие и изысканные подарки считаются верхом неприличия. Жители привыкли преподносить друг другу примерно одинаковые по стоимости вещицы. Англичанин никогда не купит к Новому году дорогое украшение или ценный сувенир. Они считают, что демонстрация теплых чувств, эмоций и привязанности заключается не в покупке дорогих вещей, а во внимании одного человека к другому. В качестве презентов выступают:

Австрия

Поскольку жизнь в стране нельзя назвать дешевой, то в качестве новогодних подарков выступают предметы одежды и аксессуары. Дарят здесь копилки или клевер-четырехлистник, приносящий удачу. Очень необычной и непривычной для нас является традиция австрийцев дарить метлу. Этот предмет преподносится накануне Нового года, используется для выметания из дома сора, после чего просто-напросто сжигается.

Германия

Немцы заслуженно носят звание самой читающей нации. Отражается это и на видах новогодних подарков. В качестве презента каждый мечтает увидеть книгу. Кроме этого, обрадуется немец и подарку в виде путевки в какую-нибудь страну, экскурсионного тура или предложению совместного путешествия. Дарят они также копилки из фарфора в виде хрюшки-свинюшки. У немцев процесс или церемония обмена подарками носит название «Бешерунг». Не обходятся они на новый год и без коврижки-пряника, вкусного традиционного лакомства.

Япония

В государстве существует давняя традиция преподносить друг другу целые подарочные наборы («осэйбо»). В них могут быть собраны самые необходимые в быту вещи, например, мыло или консервы, сувениры. На праздник можно получить странную и интересную куклу-даруму (деревянную или из папье-маше). Получивший ее человек должен загадать сокровенное желание и при этом нарисовать кукле один глаз. Если желание в году грядущем сбывается, то кукле дорисовывается и второй глаз, иначе подарок сжигается перед наступлением следующего года.

Китай

Хоть подарки близким китайцы дарят красивые и нужные, они всегда придерживаются одной традиции − преподносить парное количество предметов. Если презентуют чашки, то две, если подсвечники, то пара. Такой принцип основывается на том, что парное количество символизирует гармонию и единство в семье. Холостым китайцам могут подарить деньги в конверте красного цвета. Ценятся в Китае и презентованные стеклянные статуэтки разного исполнения и размеров.