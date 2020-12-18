Эксперт перечислил признаки прослушки смартфона 

Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин рассказал, как понять, что ваш телефон прослушивают. Об этом сообщает «Прайм».

По его словам, владельцу необходим обратить внимание на то, как телефон работает с Сетью. Например, в настоящее время все операторы сотовой связи используют шифрование при передаче данных.

«Если телефон сообщает, что сеть не использует шифрование, это, пожалуй, самый настораживающий фактор», — предупредил эксперт.

Также поводом для беспокойства может стать внезапная повышенная сетевая активность мобильного приложения, которым человек не пользуется.

Чтобы избежать атак, на телефон нужно установить приложение, сверяющее идентификаторы базовых станций со списком, предоставляемым сотовыми операторами. Кроме того, пользователь может защитить себя от троянских программ для мобильных устройств. Для этого также рекомендуется скачать бесплатные программы для мониторинга подключения к базовой станции и выявления поддельных виртуальных базовых станций.

Но универсальной методики проверки, прослушивается ли телефон, до сих пор не существует.