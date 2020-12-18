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Найдена бутылка с таинственным посланием из позапрошлого века 

Lenta.ru 6 часов назад
Археологи нашли бутылку с посланием из позапрошлого века
Фото: City of Boston Archaeology Program
В американском городе Бостон, штат Массачусетс, нашли бутылку с загадочной запиской из позапрошлого века. Об этом сообщает газета The Boston Globe.
Старую пустую бутылку из-под ржаного виски обнаружили внутри дома за дымоходом для камина. Внутри сосуда лежало написанное от руки послание, датированное 23 сентября 1894 года. В записке упоминалось имя Том Форд и таинственная фраза «Шесть на Ши» (6 on Shea).
Сотрудники местной археологической службы Boston Archaeology Program разместили фотографии находки в своей группе в Facebook. Они указали адрес здания, где нашли бутылку с запиской, и попросили пользователей сети расшифровать странное послание.
Находка озадачила комментаторов. «Похоже на пари или запись ставки», «Возможно, кто-то прятал доказательства пьянок и азартных игр», «Я думаю, что в 1894 году некий Том Форд жил на улице Ши, дом 6 в Бостоне», — гадали юзеры. В результате никто так и не смог точно сказать, что именно подразумевалось в записке.
Местный археолог Джо Бэгли счел бутылку с посланием уникальной находкой. Он надеется разгадать значение записки и узнать о человеке, который ее написал. «Я никогда не видел ничего подобного», — признался специалист.
Ранее в американском штате Нью-Йорк строители нашли под знаменитым домом-музеем капсулу времени с деньгами из 1917 года. Старую бутылку из-под молока, в которой лежали два рукописных письма и монеты, обнаружили в ходе ремонтных работ.
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Вещи , Том Форд
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