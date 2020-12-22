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Новогодние каникулы по-максимуму

Новогодние каникулы по-максимуму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Чем ближе Новый год, тем быстрее летят дни. Чтобы успеть все задуманное, приходится слегка ускориться. И все же это приятные хлопоты, ведь в конце концов все подарки будут упакованы, вкусности куплены, салаты приготовлены, а в ведерке со льдом станет ждать своего часа запотевшая бутылка отменного игристого вина. После боя курантов наступят каникулы, а это целых десять дней полного блаженства. Но к ним тоже нужно подготовиться, чтобы не скучать и провести это время весело и с пользой.
Например, отправиться на прогулку на ГУМ-каток, расположенный в самом центре столицы на Красной площади. Кататься, любоваться видами на Кремль, Исторический музей и собор Василия Блаженного и дышать морозным воздухом — такое начало нового года позволит зарядиться позитивом на ближайшие месяцы. До 28 февраля 2021 года для держателей карт Mastercard здесь действует скидка на билеты 15%.
Играть любят не только дети, но в повседневной жизни взрослым на игры редко хватает времени. Каникулы для того и существуют, чтобы у всех появилась возможность заняться любимыми делами, например, достать консоль и отправиться в волшебный мир сражаться с драконами, завоевывать государства или покорять гоночные треки.
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Часто в новогоднюю ночь мы даем себе обещания измениться и стать лучшей версией себя — заняться спортом, наладить питание и режим дня. Многих такие решения мотивируют на покупки, например, витаминов, спортивного питания или специальных средств для коррекции фигуры. Воспользуйтесь скидкой 10% на iHerb.com при заказе на сумму от 4600 рублей и начинайте новую жизнь во всеоружии. Чтобы получить скидку, введите промокод MСD20 в специальном поле при оформлении заказа на сайте. Акция действует до 31 декабря 2020 года.
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