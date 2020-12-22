Новогодние каникулы по-максимуму

Чем ближе Новый год, тем быстрее летят дни. Чтобы успеть все задуманное, приходится слегка ускориться. И все же это приятные хлопоты, ведь в конце концов все подарки будут упакованы, вкусности куплены, салаты приготовлены, а в ведерке со льдом станет ждать своего часа запотевшая бутылка отменного игристого вина. После боя курантов наступят каникулы, а это целых десять дней полного блаженства. Но к ним тоже нужно подготовиться, чтобы не скучать и провести это время весело и с пользой.