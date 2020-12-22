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Почему нельзя заряжать телефон до ста процентов 

Даня Виттиг 8 часов назад
Почему нельзя заряжать телефон до ста процентов
Фото: depositphotos.com
Раньше телефоны нужно было заряжать до 100 процентов и полностью разряжать, чтобы аккумулятор работал дольше. Однако с тех пор многое изменилось. "Рамблер" выяснил, почему нельзя заряжать телефоны до 100 процентов.
Когда мобильный остается за зарядке, происходит одновременный заряд и расход энергии, который приводит к нагреву гаджета. На некоторых смартфонах даже предусмотрено уведомление о том, что аккумулятор достаточно заряжен.
В Сети можно увидеть множество фотографий пользователей после взрыва телефона на зарядке. Такое происходит, если телефон куплен в некачественном магазине. Известно, что случаи производственного брака случаются крайне редко. Оригинальный телефон взорваться на зарядке не сможет, но использование поддельных проводов способно вывести его из строя.
Кстати, современному телефону не нужна и разрядка до нуля. Чаще такой способ пользования наносит больше вреда, чем пользы. Поэтому эксперты советуют поддерживать батарею в диапазоне от 40 до 90 процентов заряда.
Также специалисты советуют выключать тяжелые приложения, например, мессенджеры и социальные сети, когда телефон стоит на зарядке. Открытые приложения провоцируют нагревание устройства, так как расходуют много энергии.
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