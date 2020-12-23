Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Эксперт обозначил способы кражи данных с вашей сим-карты 

РИА Новости 5 часов назад
Эксперт рассказал, почему аферисты охотятся за сим-картами
Фото: depositphotos.com
В случае утери SIM-карты злоумышленники могут получить доступ ко всей хранящейся на ней информации и осуществлять от вашего имени противозаконные действия вплоть до хищения финансовых средств. Об этом рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
Если вы потеряли SIM-карту, сразу же позвоните оператору, чтобы ее заблокировать. Нельзя исключать и возможность мошенничеств с подменой карты.

"Злоумышленник звонит оператору и, представившись владельцем, заявляет об утере SIM-карты и отвечает на контрольные вопросы. Ответы на вопросы он находит в социальных сетях пользователя. После этого реальная SIM-карта отключается, чужой человек получает новую с полным доступом к номеру и всей информации которая на него приходит. Поэтому очень важно соблюдать цифровую гигиену и не выставлять личные данные в социальных сетях на всеобщее обозрение",

— советует эксперт.
Также кража данных с SIM-карты возможна с помощью дистанционного доступа: на устройство пользователя отправляется смс-сообщение с техническим кодом, а после открытия хакер получает доступ к звонкам, сообщениям и даже местоположению владельца.

"Чтобы не стать жертвой таких мошенников, нужно серьезно прислушиваться к рекомендациям операторов и регулярно обновлять прошивку и программы на своем устройстве",

— заключил Мясоедов.
Видео дня. Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Последние новости
Время расплаты для Эрдогана пришло Время расплаты для Эрдогана пришло "Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину "Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину
Комментарии 1
Вещи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
08:28
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
Истории
Разоблачение самых жутких фотографий
04:47
Разоблачение самых жутких фотографий
Безумный мир
Что произойдет, если 100 лет не будет дождя
10:26
Что произойдет, если 100 лет не будет дождя
Истории
Человек, которого называют «Королем побегов»
11:25
Человек, которого называют «Королем побегов»
Люди
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
07:00
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
Безумный мир
10 самых охраняемых людей в мире
12:21
10 самых охраняемых людей в мире
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение