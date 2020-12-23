Эксперт рассказал, почему аферисты охотятся за сим-картами

В случае утери SIM-карты злоумышленники могут получить доступ ко всей хранящейся на ней информации и осуществлять от вашего имени противозаконные действия вплоть до хищения финансовых средств. Об этом рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Если вы потеряли SIM-карту, сразу же позвоните оператору, чтобы ее заблокировать. Нельзя исключать и возможность мошенничеств с подменой карты.

"Злоумышленник звонит оператору и, представившись владельцем, заявляет об утере SIM-карты и отвечает на контрольные вопросы. Ответы на вопросы он находит в социальных сетях пользователя. После этого реальная SIM-карта отключается, чужой человек получает новую с полным доступом к номеру и всей информации которая на него приходит. Поэтому очень важно соблюдать цифровую гигиену и не выставлять личные данные в социальных сетях на всеобщее обозрение",

— советует эксперт.

Также кража данных с SIM-карты возможна с помощью дистанционного доступа: на устройство пользователя отправляется смс-сообщение с техническим кодом, а после открытия хакер получает доступ к звонкам, сообщениям и даже местоположению владельца.

"Чтобы не стать жертвой таких мошенников, нужно серьезно прислушиваться к рекомендациям операторов и регулярно обновлять прошивку и программы на своем устройстве",

— заключил Мясоедов.