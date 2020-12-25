Власти разыграют буквы «М» московского метро на аукционе

В Москве на специальном аукционе выставят на продажу буквы «М» из московского метро. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Сообщается, что на аукционе будут проданы 16 всем знакомых букв «М». Отмечается, что указатели были установлены в 1985 году.

В московском метрополитене сейчас модернизируют навигацию и приводят ее к единому стандарту. Аукцион пройдет 28 декабря в здании Северного речного вокзала. Начальная цена за букву составит 10 тысяч рублей, пишет «РИА Новости».

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