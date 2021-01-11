В Якутии нашли похожий на метеорит алмаз

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В Якутии нашли большой алмаз весом 109 карат. Находку сделали на трубке Нюрбинская в первый день нового года. Об этом российская алмазодобывающая компания «Алроса» сообщила в своем Instagram

В компании отметили, что обнаруженный алмаз похож на Челябинский метеорит, упавший на Землю 15 февраля 2013 года. В «Алроса» напомнили, что в составе метеорита среди прочего нашли минерал оливин — нередкое включение для алмаза.

«Алроса» является крупнейшим в мире производителем алмазов. Помимо Якутии компания ведет добычу в Архангельской области, она разрабатывает 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.