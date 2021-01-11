Гитарист группы Queen выпустил парфюм с запахом барсука 

Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй выпустил парфюм с запахом барсука в коллаборации с основателем марки Xerjoff Серджо Момо, деньги от продаж аромата пойдут на защиту дикой природы. Об этом сообщает музыкальное издание Billboard.

Духи назвали Save Me в честь хита группы Queen 1980 года. Парфюм имеет запах сандала и барсука — животного, «близкого сердцу» музыканта. По словам Мэя, аромат позволяет почувствовать, как пахнет британская глубинка. Флакон с автографом гитариста можно заказать за 410 евро (около 37 тысяч рублей), а стандартный — за 197 евро (примерно 18 тысяч рублей).