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Гитарист группы Queen выпустил парфюм с запахом барсука 

Lenta.ru 7 часов назад
Гитарист группы Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Фото: Lenta.ru
Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй выпустил парфюм с запахом барсука в коллаборации с основателем марки Xerjoff Серджо Момо, деньги от продаж аромата пойдут на защиту дикой природы. Об этом сообщает музыкальное издание Billboard.
Духи назвали Save Me в честь хита группы Queen 1980 года. Парфюм имеет запах сандала и барсука — животного, «близкого сердцу» музыканта. По словам Мэя, аромат позволяет почувствовать, как пахнет британская глубинка. Флакон с автографом гитариста можно заказать за 410 евро (около 37 тысяч рублей), а стандартный — за 197 евро (примерно 18 тысяч рублей).
Признанный величайшим гитаристом всех времен в июне 2020 года, Мэй также является давним защитником диких животных и соучредителем фонда Save Me Trust, который, среди прочего, защищал популяцию барсука в Великобритании. Рокер также имеет докторскую степень по астрофизике, которую он получил в Имперском колледже в 2017 году.
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Вещи , Брайан Мэй
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