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Зачем вдоль железных дорог насыпают камни 

Мария Грибова 9 часов назад
Зачем вдоль железных дорог насыпают камни
Фото: depositphotos.com
Наверняка вы замечали, что вдоль железных дорог насыпаны камни, но при этом мало кто задавался вопросом, для чего они предназначены на самом деле. «Рамблер» ответит на этот вопрос.
Эти камни называют балластом рельс, они помогают надежно зафиксировать железнодорожные пути. Дело в том, что они могут изменять свое положение из-за теплового расширения, наземного движения, вибрации, осадков и смены погоды. Балласт же защищает железнодорожные пути от всех перечисленных факторов. Также толстый слой камней предотвращает рост сорняков и любой другой растительности
Еще пару сотен лет назад инженеры поняли, что сначала нужно плотно уложить балласт, затем проложить деревянные балки, на которые нужно насыпать еще немного камней. Затем балласт фиксирует треки, не позволяя им двигаться. А далее стальные рельсы закрепляются к шпалам.
Также интересна форма камней, они намеренно разбиты так, чтобы быть неровными, поскольку именно так они работают как механизм взаимоблокировки. Балласт укладывается с помощью специальной машины, причем утрамбовка осуществляется в течение определенного периода времени. Никто не пустит состав по новой железной дороге, пока она не будет тщательно протестирована. Это произойдет только тогда, когда специалисты будут уверены в качестве и безопасности новых железнодорожных путей,
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