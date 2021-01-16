Спасет ли кнопочный телефон от банковских мошенников 

За последние годы количество телефонных звонков со стороны мошенников увеличилось. Поэтому операторы сотовой связи начали вводить дополнительные услуги по разоблачению "левых" номеров. "Рамблер" выяснил, может ли переход на кнопочный телефон уберечь клиента.

При помощи звонков мошенники пытаются перехватить данные с телефона или узнать цифры на обороте карты, которые подтверждают транзакцию. Злоумышленники вводят владельца номера в заблуждение, чтобы он выдал секретную информацию позвонившим людям. В таком случае неважно, пользуетесь ли вы айфоном или старой Nokia.

Нужно запомнить, что информацию о номере карты безопасно говорить только в тех случаях, когда вы самостоятельно позвонили в банк. Если же банковский сотрудник сделал звонок сам, сбросьте номер и позвоните на горячую линию банка.

Существуют и другие способы, которые помогают мошенникам узнать необходимую информацию. Например, вирус, подхваченный через неудачный клик по рекламе, может помочь перехватывать SMS, отправленные банками. Таким образом, злоумышленник получит доступ к вашему счету.

Иногда вирусы прячутся в банковских приложениях. Мошенник получает реквизиты для входа в мобильный банк, а вместе с ним и доступ к деньгам. Поэтому так важно внимательно изучать иконку и название приложения при скачивании. Дизайн приложений-двойников похож на дизайн оригинального бренда.

Таким образом, до сих пор главная защита от мошенников — это бдительность.