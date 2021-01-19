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В фотографии завтрака советского шахтера заподозрили неладное 

Lenta.ru 19 часов назад
Фотография завтрака советского шахтера смутила соцсети
Фото: @ussrlife
Пользователи сети заподозрили неладное в фотографии, опубликованной в Twitter-аккаунте «Жизнь в СССР!». Пост был посвящен тормозку — так называли завтрак советского шахтера.
«Помните, когда папа приходил с работы, и у него тормозок оставался, он доставал и говорил: "Кушай, это заяц передал"… А нам так интересно было, что же за заяц», — говорилось в публикации.
Некоторые юзеры вспомнили, что действительно подобное происходило, однако многие усомнились в том, что снимок отражает реальность ситуации в те времена.
Одни согласились, что подобное часто происходило с ними. «И мне от зайца перепадало. Прекраснейшее время жизни», — написала tkachovatamara.
По словам Tuana00436296, подобные завтраки приносили детям не только шахтеры. «Ела и не раз», — добавила пользовательница. С этим согласилась и lubo945. «Я помню, от зайчика, такая радость была!» — написала она.
Однако многие подвергли критике фотографию, в том числе содержание завтрака и то, как он подавался.
По мнению Dufus511, тормозок выглядел иначе. «Хлеб, колбаса полукопченая, яйцо, иногда лук», — перечислил юзер стандартный завтрак. А AlexAlisabelito подчеркнул, что снимок еды на газете некорректен.
«Объедки с газеты настоящие совки не ели», — написал пользователь. VologdaF возмутился тем, что «погрызть протухший кусочек хлеба с колбаской» считается «счастьем советского ребенка». Другой пользователь вспомнил, что его отец вместо еды забирал домой с работы «железки, гвозди, цемент, короче, все, что можно было утащить».
Ранее пользователи Twitter поспорили из-за фотографии, на которой была изображена колбаса, продававшаяся в Советском Союзе. Одни пользователи уверяли, что им очень нравился ее вкус, а другие считали, что ее производили из некачественных компонентов, и есть ее было невозможно.
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