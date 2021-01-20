Россиянин продает вилку Колчака за два миллиона рублей

Житель Тюменской области выставил на продажу вилку стоимостью два миллиона рублей. По словам россиянина, вилка принадлежала адмиралу Александру Колчаку . Об этом сообщает URA.RU.

В беседе с изданием мужчина отметил, что вилка и еще несколько старых монет были обнаружены в Казахстане.

«Знающие люди подсказали, что она с большой вероятностью могла принадлежать Колчаку. К тому же, на ней и гравировка есть с его инициалами»,

— заявил обладатель вилки, добавив, что при наличии покупателя готов пойти на торг.

Россиянин признался, что не сомневается в том, что вилка принадлежала адмиралу. Однако отправлять реликвию на экспертизу он не собирается.