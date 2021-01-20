Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Россиянин продает вилку за два миллиона рублей 

Мира Маркина 7 часов назад
Россиянин продает вилку Колчака за два миллиона рублей
Фото: depositphotos.com
Житель Тюменской области выставил на продажу вилку стоимостью два миллиона рублей. По словам россиянина, вилка принадлежала адмиралу Александру Колчаку. Об этом сообщает URA.RU.
В беседе с изданием мужчина отметил, что вилка и еще несколько старых монет были обнаружены в Казахстане.

«Знающие люди подсказали, что она с большой вероятностью могла принадлежать Колчаку. К тому же, на ней и гравировка есть с его инициалами»,

— заявил обладатель вилки, добавив, что при наличии покупателя готов пойти на торг.
Россиянин признался, что не сомневается в том, что вилка принадлежала адмиралу. Однако отправлять реликвию на экспертизу он не собирается.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о вещах, которые вы вряд ли когда-либо видели.
Видео дня. История красавицы, которую заперли в доме на 25 лет
Вещи , Александр Колчак , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало с детьми диктаторов
06:10
Что стало с детьми диктаторов
Истории
Самые загадочные фотографии в истории
04:13
Самые загадочные фотографии в истории
Истории
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
05:20
История красавицы, которую мать заперла в доме на 25 лет
Истории
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
10:19
7 громких религиозных скандалов, удививших мир
Истории
Как работало право первой ночи в Европе
07:04
Как работало право первой ночи в Европе
Истории
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
11:06
Что будет, если взорвать ядерное оружие в космосе
Истории
Реальные города-призраки по всему миру
05:19
Реальные города-призраки по всему миру
Места
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
07:12
Зачем женщины в Древнем Риме приклеивали на лицо козью шерсть
Истории
Как живет самый богатый правитель в мире
09:23
Как живет самый богатый правитель в мире
Люди
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
01:20
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение