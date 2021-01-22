Что известно об электронном паспорте

-0bfb-427a-bea1-5f0a21320b0f" data-quiz-widget="Universal" data-quiz-color="#315efb" data-quiz-theme="rambler-news" style="max-width: 500px;" > В 2021 году в России начнут выдавать первые электронные паспорта. Пока пилотный проект будут проводить только в Москве, но позднее планируется ввести такие паспорта по всей России.

Фото: Кадр из фильма "Пятый элемент" Кадр из фильма "Пятый элемент"

Когда начнут выдавать

Пресс-служба МВД сообщила, что в Москве начало выдачи электронных паспортов запланировано на 1 декабря 2021 года. Если проект успешно пройдет в столице, то его будут реализовывать в других городах.

Проект подготовило Минкомсвязи в мае 2020 года. Начать выдачу электронных документов предлагалось уже в июле 2020 года и завершить 31 декабря 2021 года. Однако проект решили перенести.

Как это будет выглядеть

Электронный паспорт будет представлять из себя карточку, похожую на банковскую. В нее будет встроен электронный носитель информации. Вместе с ней будет функционировать мобильное приложение "Мобильный идентификатор". В сентябре 2020 года сообщалось, что оно уже создано и проходит сертификацию.

В приложении граждане получат доступ к государственным и коммерческим услугам, а также смогут оформить электронную подпись.

Предполагается, что электронный паспорт будет иметь ряд преимуществ перед бумажным. Так, он будет более защищенным, практичным и сможет служить дольше. Кроме того, при утере документа можно будет его быстро заблокировать.