Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Что известно об электронном паспорте

Елизавета Назарова
22 января 2021
В 2021 году в России начнут выдавать первые электронные паспорта. Пока пилотный проект будут проводить только в Москве, но позднее планируется ввести такие паспорта по всей России.
-0bfb-427a-bea1-5f0a21320b0f" data-quiz-widget="Universal" data-quiz-color="#315efb" data-quiz-theme="rambler-news" style="max-width: 500px;" >
Что известно об электронном паспорте
Фото: Кадр из фильма "Пятый элемент"Кадр из фильма "Пятый элемент"

Когда начнут выдавать

Пресс-служба МВД сообщила, что в Москве начало выдачи электронных паспортов запланировано на 1 декабря 2021 года. Если проект успешно пройдет в столице, то его будут реализовывать в других городах.
Проект подготовило Минкомсвязи в мае 2020 года. Начать выдачу электронных документов предлагалось уже в июле 2020 года и завершить 31 декабря 2021 года. Однако проект решили перенести.

Как это будет выглядеть

Электронный паспорт будет представлять из себя карточку, похожую на банковскую. В нее будет встроен электронный носитель информации. Вместе с ней будет функционировать мобильное приложение "Мобильный идентификатор". В сентябре 2020 года сообщалось, что оно уже создано и проходит сертификацию.
В приложении граждане получат доступ к государственным и коммерческим услугам, а также смогут оформить электронную подпись.
Предполагается, что электронный паспорт будет иметь ряд преимуществ перед бумажным. Так, он будет более защищенным, практичным и сможет служить дольше. Кроме того, при утере документа можно будет его быстро заблокировать.
Еще в 2014 году в Сети появились первые изображения предполагаемых электронных паспортов. На пластиковой карте будет указано ФИО, дата и место рождения, а также сроки действия документа. Кроме того, на него будет нанесен QR-код.
Вещи,Минкомсвязи РФ,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители