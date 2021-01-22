Вещи, которые требуют тщательной дезинфекции 

Ношение масок и перчаток с начала пандемии прочно вошло в обиход большинства людей. Однако вещи, которыми мы пользуемся ежедневно, дезинфицирует далеко не каждый. Подробнее о том, за чистотой каких предметов стоит особенно следить и почему — в материале "Рамблера".

Смартфон и другие гаджеты

В среднем человек за день прикасается к телефону около 50 раз. К клавиатуре и компьютерной мыши — в разы чаще. Именно поэтому электронные девайсы следует регулярно обрабатывать спиртовыми салфетками или антисептиками, чтобы нейтрализовать бактерии, скопившиеся в течение дня.

Часы и украшения

Аксессуары, которые мы в течение всего дня носим на руках, нуждаются в тщательной дезинфекции. Точно так же, как и руки, ведь все микроорганизмы попадают и на них.

Поводки и ошейники питомцев

Многие люди халатно относятся к вещам своих четвероногих друзей, и очень зря. Нередко мы упускаем животных из виду и даже не подозреваем, где именно они находятся. Что уж говорить о микробах, которые хвостатые могут подцепить во время прогулок.