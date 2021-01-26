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Эксперт назвал способ обнаружить телефон без геолокации 

Lenta.ru и ещё 8 23 часа назад
Как обнаружить телефон без геолокации
Фото: Pixabay
Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал в беседе с агентством «Прайм» способ обнаружить любой телефон без геолокации.
По его словам, определение местоположения мобильного устройства происходит различными способами. Наиболее распространенный из них — с использованием сигнала GPS, который с помощью спутников достаточно точно определяет местоположение объекта на плоскости.
Однако даже при выключенной геолокации можно определить условное местоположение смартфона, пояснил эксперт. Такими подходами пользуются системы навигации, производители программного обеспечения для определения региона пользователя, а также компании, которые используют позиционирование для сбора данных о пользователе для предоставления ему услуг и товаров в рамках его предпочтений.
Телефоны с операционными системами IOS и Android имеют функцию «Найти телефон», с помощью которой в случае утери гаджета можно установить его геолокацию через зарегистрированный Google или ICloud-аккаунт.
В случае, если геопозиционирование отключено, использовать вышеуказанный подход невозможно. Однако полностью скрыть свое местоположение все равно нельзя.
Как пояснил эксперт, это связано с тем, что при использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке.

«Используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда», — сказал специалист, добавив, что недостатком такого подхода является низкая точность определения местоположения.

Кроме того, без геолокации можно определить условное местоположение смартфона по геотегам. Такие данные есть в различных социальных сетях и приложениях для обмена фотографиями и видеозаписями.
Ранее топ-менеджер Huawei Брюс Ли (Bruce Lee) заявил, что изготовленные из металла аксессуары могут навредить работе смартфонов. В частности, металл может создать дополнительные помехи при приеме сигнала сотовой связи и модуля GPS. Также может пострадать точность определения геолокации.
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Комментарии
Вещи , Брюс Ли , Google
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