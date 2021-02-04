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Дом из «Молчания ягнят» продали неизвестному покупателю 

Даня Виттиг 9 часов назад
В США продали дом, где снимались эпизоды культового фильма «Молчание ягнят».
Особняк, где по сюжету жил и совершал свои преступления маньяк-убийца Буффало Билл, приобрел неизвестный покупатель. По данным в базе недвижимости Zillow дом был куплен за 290 тысяч долларов (22 миллиона рублей).
Объект находился в продаже с осени 2020-го и вызвал бурю интереса. Риэлтор отказалась называть имя покупателя, но упомянула, что фанаты фильма будут «в восторге от того, что планируется сделать с домом».
Американский триллер «Молчание ягнят» вышел на экраны в 1991 году и завоевал пять премий «Оскар», а также «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.
Ранее "Рамблер" сообщал о фильмах, которые сломали жизнь реальным людям.
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