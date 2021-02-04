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Бесследно пропавшие мировые шедевры 

Александра Нечаева 8 часов назад
Бесследно пропавшие мировые шедевры
Фото: Открытые источники
За годы своего существования человечество лишилось множества поистине бесценных произведений искусств, замены которым нет и не будет. О самых великих шедеврах истории, которые безвозвратно утеряны, читайте в материале «Рамблера».

Колосс Родосский

Бронзовая скульптура, изображавшая бога солнца Гелиоса, высотой с современный пятнадцатиэтажный дом возвышалась над островом полвека. Шедевр создавался в течение двенадцати лет мастером по имени Харес и был разрушен в одночасье в 226 году до н.э. в результате сильнейшего землетрясения. Настоящего изображения монументальной скульптуры, увы, не сохранилось.

Янтарная комната

Шедевр площадью семнадцать квадратных метров был создан Андреасом Шлютером и Готфридом Вольфрамом в 1701 году и позже подарен Петру I, чтобы укрепить союз России и Пруссии. На протяжении 225 лет янтарная комната была национальным достоянием России, пока во время Второй мировой войны не исчезла.
Wikipedia
О том, как именно и куда пропал шедевр, мнения расходятся. Некоторые историки полагают, что комнату по частям вывезли немцы в Германию, другие утверждают, что она была разрушена во время бомбежки, третьи считают, что ее тщательно спрятали в неком секретном бункере. В любом случае, оригинальную Янтарную комнату так и не нашли. Позже была создана копия шедевра, которой можно полюбоваться в наши дни.

“Щит Медузы” Леонардо да Винчи

Одной из самых загадочных работ Леонардо да Винчи является картина, написанная им еще в юности. Точно никто даже не может сказать, что было изображено на ней. предполагается, что это был щит с изображением Медузы Горгоны. Полагают, что невероятно реалистичное изображение ужасно напугало отца будущего гения и он продал ее купцам. С тех пор щит считается бесследно исчезнувшим. Хотя, возможно, легендарная работа — не более, чем вымысел.
Видео дня. Кем на самом деле были «былинные богатыри»
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Вещи , Леонардо да Винчи
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