Как сохранить работу смартфона на морозе 

В условиях мороза смартфоны в лучшем случае перестают работать до повышения температуры корпуса, в худшем — полностью выходят из строя. Эксперты дали советы, как зимой сберечь аккумулятор на устройствах и не допустить гибели аппаратов.

Батареи больше всего боятся холодов. В них содержится водосодержащий электролит. При минусе он просто замерзает, снижая полезную ёмкость аккумулятора. Сначала аппарат выключается на холоде. Затем ёмкость батареи снижается, — сообщает Life.

Эксперты советуют обновлять аккумулятор с наступлением холодов. Так можно снизить вероятность его отключения при минусовой температуре. Частично проблему поможет решить силиконовый чехол, у которого теплопроводность значительно ниже.

Лучше всего хранить телефон во внутреннем кармане верхней одежды и пользоваться им на морозе только в случае крайней необходимости и не более одной минуты. Не рекомендуется также ставить телефон на зарядку сразу по возвращении с улицы. В этом случае он подвергнется резкому перепаду температуры, что негативно скажется на аккумуляторе и сократит срок его работы. Эксперты советуют перед подключением кабеля подождать хотя бы час, пока телефон не нагреется до комнатной температуры.

Если без смартфона на морозе обойтись никак нельзя, проблему может решить неубиваемое устройство — аппараты, предназначенные специально для экстремалов и промышленников. «Неубивашки» стоят как обычные бюджетные смартфоны и это идеальный вариант в качестве второго, зимнего, девайса.