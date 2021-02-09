Наволочки, обогреватель и другие вещи, приближающие старость

Ни для кого не секрет, что злоупотребление алкоголем, недостаток сна и дефицит витаминов приводят к преждевременному старению. Однако далеко не каждый знает о том, что морщины на лице и другие возрастные изменения подчас провоцируют вещи, которыми мы пользуемся каждый день, не подозревая об их вредных свойствах. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Обогреватель

В осенне-зимний период обогреватели и батареи очень сильно сушат воздух, тем самым обезвоживая кожу. А тем временем эксперты считают, что снижение влажности даже на 30% может привести к возникновению мелких морщин. Для поддержания оптимального микроклимата обзаведитесь увлажнителем воздуха.

Некачественные наволочки

Мы привыкли воспевать хлопковые изделия, однако наволочки из хлопка лишь ускоряют старение лица. Трение ткани во время сна приводит к образованию заломов и морщин, вот почему, выбирая постельное белье, следует отдавать предпочтение изделиям из шелка. Шелк не только не навредит коже, но и позволит ночным кремам и маскам лучше впитываться в кожу.

Гели для душа

Не стоит навсегда отказываться от этих средств гигиены. Однако, выбирая их, необходимо тщательно читать состав: многие гели изготавливаются из нефтепродуктов, из-за чего они не очищают кожу, а, напротив, загрязняют ее. Следите, чтобы в составе не было SLS (лаурилсульфата натрия) и парабенов.