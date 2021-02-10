Мужчина нашел ведро с бронзовой головой за полмиллиона рублей

Житель Великобритании обнаружил у себя в саду ведро, в котором лежала бронзовая голова. Об этом сообщает издание Daily Star.

Эксперты, которым мужчина показывал находку, оценили ее в четыре-шесть тысяч фунтов стерлингов (407-611 тысяч рублей). По мнению сотрудника аукционного дома East Bristol Auctions Айдена Хана, это неизвестная копия древнеримской скульптуры «Голова Минервы», которая была найдена в британском городе Бат в 1727 году.

«Поскольку она сохранила все изъяны оригинала, ее определенно делали непосредственно с настоящей головы», — полагает он.

Известно о существовании лишь одной копии «Головы Минервы». Эксперты пытались узнать о других копиях в батских музеях, где скульптура хранилась до 1920 года, и в Британском музее, в коллекции которого она находилась до 1947 года. Им не удалось найти записей, которые подтверждали бы их существование.

«Голова Минервы представляет собой важнейшую древнеримскую находку в британской истории, — утверждает Хан. — Да, это копия, изготовленная в XIX веке, но это единственная копия, сделанная непосредственно с оригинала и, что еще важнее, единственная, о существовании которой мы знаем». Ожидается, что 19 февраля она будет продана с аукциона в Бристоле.