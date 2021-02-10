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Мужчина нашел у себя в саду ведро с бронзовой головой за полмиллиона рублей 

Lenta.ru 10 февраля 2021
Мужчина нашел ведро с бронзовой головой за полмиллиона рублей
Фото: East Bristol Auctions
Житель Великобритании обнаружил у себя в саду ведро, в котором лежала бронзовая голова. Об этом сообщает издание Daily Star.
Эксперты, которым мужчина показывал находку, оценили ее в четыре-шесть тысяч фунтов стерлингов (407-611 тысяч рублей). По мнению сотрудника аукционного дома East Bristol Auctions Айдена Хана, это неизвестная копия древнеримской скульптуры «Голова Минервы», которая была найдена в британском городе Бат в 1727 году.

«Поскольку она сохранила все изъяны оригинала, ее определенно делали непосредственно с настоящей головы», — полагает он.

Известно о существовании лишь одной копии «Головы Минервы». Эксперты пытались узнать о других копиях в батских музеях, где скульптура хранилась до 1920 года, и в Британском музее, в коллекции которого она находилась до 1947 года. Им не удалось найти записей, которые подтверждали бы их существование.
«Голова Минервы представляет собой важнейшую древнеримскую находку в британской истории, — утверждает Хан. — Да, это копия, изготовленная в XIX веке, но это единственная копия, сделанная непосредственно с оригинала и, что еще важнее, единственная, о существовании которой мы знаем». Ожидается, что 19 февраля она будет продана с аукциона в Бристоле.
В 2019 году сообщалось, что пожилая итальянка, на чьей кухне много лет висела картина итальянского художника XIII века Чимабуэ, стала мультимиллионершей после того, как полотно было продано на аукционе за 24 миллиона евро (2,1 миллиарда рублей).
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