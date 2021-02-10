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Россияне назвали самую романтичную книгу 

РИА Новости 22 часа назад
Остин и Митчелл: россияне назвали самые романтичные книги
Фото: РИА Новости
Самой романтичной книгой по мнению россиян является роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", в список романтичных произведений также попали роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" и "Алые Паруса" Александра Грина, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса Mybook.
Исследование проводилось в преддверии Дня всех влюбленных, в нем приняли участие более 2 тысяч человек.
"Самой романтичной книгой респонденты назвали легендарный роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", за эту книгу отдали свои голоса более 32% опрошенных.
На втором месте — захватывающая эпопея Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" (24,6%), которая во многом обязана своей популярности одноименной экранизации 1939 года с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях.
Замыкает тройку лидеров романтичная повесть Александра Грина "Алые Паруса" (21,8%)", — говорится в сообщении пресс-службы.
В список романтичных книг также вошли произведение современной английской писательницы Джоджо Мойес "До встречи с тобой" и "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Дневник памяти" Николаса Спаркса и "P. S. Я люблю тебя" Сесилии Ахерн. Классические произведения "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова и "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира замыкают десятку вместе с романом Колина Маккалоу "Поющие в терновнике", рассказали в пресс-службе.
Среди писателей-романтиков 34% пользователей сервиса выделили Джейн Остин, в список также попали Шарлотта Бронте и Александр Пушкин. Замкнули пятерку самых романтичных писателей Уильям Шекспир и Михаил Булгаков.
"Более 72% россиян признались, что книги во многом сформировали их мнение об отношениях, браке и любви", — заключили в пресс-службе сервиса.
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Вещи , Александр Грин , Маргарет Митчелл , Уильям Шекспир , Шарлотта Бронте , Михаил Булгаков , Вивьен Ли , Николас Спаркс , Джейн Эйр , РИА Новости
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