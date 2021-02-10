Остин и Митчелл: россияне назвали самые романтичные книги

Самой романтичной книгой по мнению россиян является роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", в список романтичных произведений также попали роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" и "Алые Паруса" Александра Грина , сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса Mybook.

Исследование проводилось в преддверии Дня всех влюбленных, в нем приняли участие более 2 тысяч человек.

"Самой романтичной книгой респонденты назвали легендарный роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", за эту книгу отдали свои голоса более 32% опрошенных.

На втором месте — захватывающая эпопея Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" (24,6%), которая во многом обязана своей популярности одноименной экранизации 1939 года с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях.

Замыкает тройку лидеров романтичная повесть Александра Грина "Алые Паруса" (21,8%)", — говорится в сообщении пресс-службы.

Среди писателей-романтиков 34% пользователей сервиса выделили Джейн Остин, в список также попали Шарлотта Бронте и Александр Пушкин . Замкнули пятерку самых романтичных писателей Уильям Шекспир и Михаил Булгаков.

"Более 72% россиян признались, что книги во многом сформировали их мнение об отношениях, браке и любви", — заключили в пресс-службе сервиса.