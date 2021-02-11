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Названы приложения, которые стоит немедленно удалить с телефона 

РИА Новости и ещё 8 17 часов назад
Названы приложения, которые стоит немедленно удалить с телефона
Фото: Прайм
Обозреватели "Российской газеты" рассказали, какие приложения не стоит устанавливать на современный смартфон. Некоторые из них не принесут никакой пользы, другие, по мнению авторов публикации, могут оказаться вредоносными.
Первыми "вредными" приложениями эксперты назвали определители номера. По словам автора статьи, подобные программы копируют все данные из ваших контактов, а также предоставляют доступ к вашему имени и номеру для любого желающего.
Следующими были указаны программы по якобы экономии батареи. Читателей призвали пользоваться только функциями энергосбережения из настроек мобильного телефона, так как эти приложения не приносят реальной пользы.
Также бесполезными были названы "очистители памяти".

"Занимаются практически тем же, что и "улучшаторы" батареи — агрессивно выбрасывают запущенные приложения из памяти. На какое-то время в ОЗУ действительно становится побольше места, но этот эффект достаточно кратковременный", — написал автор.

Другими опасными приложениями, по версии РГ, стали фонарики, которые, как собщается, не выдерживают конкуренции с уже встроенным в смартфон приложением-фонариком, а в добавление к ним — сканеры QR-кодов и документов.
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Вещи , "Российская газета"
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