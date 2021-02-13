Распространенные ситуации у банкомата, которые могут плохо кончиться 

Каждый из нас пользуется банкоматом, и каждый хотя бы раз попадал в подобные ситуации. Иногда невнимательность или резкость может лишить вас денег. "Рамблер" выяснил, на что стоит обратить внимание.

Давите на экран

Люди часто с силой давят на сенсорный экран, а некоторые могут даже ударить автомат, если тот не срабатывает сразу. Однако он достаточно хрупкий и может треснуть. В таком случае автоматически сработает сигнализация и в отделение приедет охрана.

Если банкомат завис, необходимо вызвать сотрудника банка. Так как фактически в устройстве находится компьютер, который необходимо будет перезапустить. Глубокий вдох поможет избежать неприятных разговоров.

Не забираете чек

Всегда забирайте чек из банкомата после операции. Если в банкомате произойдет сбой и с деньгами что-то произойдет, придется предоставить доказательство того, что вы совершили операцию.

Например, такое может произойти, если автомат выдаст вам меньшую сумму, зажует купюру или не отдаст ничего.

Не используйте терминалы в людных местах

Терминалы в переходах и на вокзалах охраняются слабее. Безопаснее всего использовать терминалы внутри банка, где за процессом приглядывают сотрудники.

В таких местах вы всегда можете обратиться за помощью или вызвать охрану в случае чрезвычайной ситуации.

Не трогайте чужую карту

Если кто-то оставил в банкомате свою карту и не забрал, в какой-то момент терминал зажует ее. Брать руками чужую карту не стоит. Велика вероятность, что в отделении внезапно может появится аферист и обвинит вас в краже денег с его счета.