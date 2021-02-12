Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶

Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет 

РИА Новости и ещё 1 5 часов назад
Учение выяснили, как использовалась морская раковина возрастом в 18 тысяч лет
Фото: depositphotos.com
После недавнего исследования морской раковины возрастом 18 тысяч лет, которая была найдена во время раскопок в пещере Марсуласа (юго-запад Франции) более 80 лет назад, ученые наконец-то выяснили, для чего использовали этот предмет, сообщает Daily Mail.
Изначально считалось, что древние люди использовали артефакт как церемониальную чашу для питья. Теперь эксперты из Национального центра научных исследований (CNRS), Университета Тулузы-Жана Жореса и Музея на набережной Бранли — Жак-Ширак после повторного анализа выяснили, что раковина была духовым музыкальным инструментом.
Такой вывод они сделали после того, как обнаружили в витке отверстие, явно сделанное человеком, чтобы извлекать звуки. Затем археологи сами дунули в раковину, и воспроизвели мелодию, близкую по звучанию к нотам "до", "до-диез" и "ре".

"Во всем мире раковины с древних времен выполняли функции сигнальных устройств или использовались в различных обрядах",

— приводят в Daily Mail слова авторов исследования.
Они считают, древняя раковина как раз предназначалась для каких-то ритуалов. Все дело в красных узорах, нанесенных на духовой инструмент и настенных рисунках в том же стиле, обнаруженных внутри пещеры Марсуласа.

"Мы предполагаем, что ракушка была украшена тем же узором, который использовался в наскальном искусстве Марсуласа, что устанавливает прочную связь между музыкой и изображениями на стенах, — рассказала автор исследования и археолог Жиль Тозелло. — Насколько нам известно, это первый раз, когда мы можем проследить такую ​​связь между музыкой и наскальным искусством Доисторической Европы".

По словам экспертов, раковина, найденная в Марсуласе, уникальна еще и тем, что является старейшей находкой такого рода. Причем не только во Франции, но и в масштабе всей Европы периода Палеолита (первый этап каменного века), а, возможно, даже всего мира.
Ученые отмечают, до этого открытия на территории Европы и за ее пределами тоже находили древние музыкальные духовые инструменты. Но они были датированы более ранним периодом.
Видео дня. Видео с моющейся на автомойке женщиной попало в Сеть
Последние новости
Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии
Вещи , Daily Mail
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гениальные изобретения прошлого, секрет которых не разгадан
09:49
Гениальные изобретения прошлого, секрет которых не разгадан
Вещи
Самые удивительные и пугающие совпадения в истории
09:30
Самые удивительные и пугающие совпадения в истории
Истории
Видео с моющейся на автомойке женщиной попало в Сеть
00:59
Видео с моющейся на автомойке женщиной попало в Сеть
Безумный мир
Томский дворник порассуждал о любви на трех языках
00:52
Томский дворник порассуждал о любви на трех языках
Люди
Человек, обманувший McDonald’s на миллионы долларов
05:53
Человек, обманувший McDonald’s на миллионы долларов
Люди
Ураган в Магадане сдул людей и кровлю
01:04
Ураган в Магадане сдул людей и кровлю
Места
Как кормят в тюрьмах разных стран
10:28
Как кормят в тюрьмах разных стран
Истории
10 самых опасных растений в мире
08:27
10 самых опасных растений в мире
Истории
Хамство или шутка: почему гимн России блокируют в Сети
04:10
Хамство или шутка: почему гимн России блокируют в Сети
Истории
Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам
02:49
Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение