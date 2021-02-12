Учение выяснили, как использовалась морская раковина возрастом в 18 тысяч лет

После недавнего исследования морской раковины возрастом 18 тысяч лет, которая была найдена во время раскопок в пещере Марсуласа (юго-запад Франции) более 80 лет назад, ученые наконец-то выяснили, для чего использовали этот предмет, сообщает Daily Mail.

Изначально считалось, что древние люди использовали артефакт как церемониальную чашу для питья. Теперь эксперты из Национального центра научных исследований (CNRS), Университета Тулузы-Жана Жореса и Музея на набережной Бранли — Жак-Ширак после повторного анализа выяснили, что раковина была духовым музыкальным инструментом.

Такой вывод они сделали после того, как обнаружили в витке отверстие, явно сделанное человеком, чтобы извлекать звуки. Затем археологи сами дунули в раковину, и воспроизвели мелодию, близкую по звучанию к нотам "до", "до-диез" и "ре".

"Во всем мире раковины с древних времен выполняли функции сигнальных устройств или использовались в различных обрядах",

— приводят в Daily Mail слова авторов исследования.

Они считают, древняя раковина как раз предназначалась для каких-то ритуалов. Все дело в красных узорах, нанесенных на духовой инструмент и настенных рисунках в том же стиле, обнаруженных внутри пещеры Марсуласа.

"Мы предполагаем, что ракушка была украшена тем же узором, который использовался в наскальном искусстве Марсуласа, что устанавливает прочную связь между музыкой и изображениями на стенах, — рассказала автор исследования и археолог Жиль Тозелло. — Насколько нам известно, это первый раз, когда мы можем проследить такую ​​связь между музыкой и наскальным искусством Доисторической Европы".

По словам экспертов, раковина, найденная в Марсуласе, уникальна еще и тем, что является старейшей находкой такого рода. Причем не только во Франции, но и в масштабе всей Европы периода Палеолита (первый этап каменного века), а, возможно, даже всего мира.

Ученые отмечают, до этого открытия на территории Европы и за ее пределами тоже находили древние музыкальные духовые инструменты. Но они были датированы более ранним периодом.