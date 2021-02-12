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Что такое лядунка 

Александра Нечаева 14 часов назад
Что такое лядунка
Фото: Wikipedia
Иногда не только вещи, но и их названия оказываются забытыми. Вряд ли многие, например, знают, что означает слово «лядунка». «Рамблер» делится со своими читателями знаниями и объясняет, что же это такое.
Лядунка — это часть военного снаряжения, впервые появившаяся в обмундировании солдат в XIV веке Изначально она представляла собой небольшую сумку или короб, предназначавшийся для пороха. Позже в лядунке стали носить боеприпасы к огнестрельному оружию. От того, что в ней хранилось, зависел и материал, из которого изготавливали лядунку. Для пороха, например, использовали сумочки, сделанные из герметичного материала, способного защитить содержимое от промокания. Когда же в лядунках стали носить патроны, делать их стали из сыромятной кожи и даже из меди с железной оправой.
В России лядунка тоже часто меняла свою модификацию. Например, в XIX веке она представляла собой металлическую коробку небольшого размера с открывающейся крышкой. Если на лядунке было изображение двуглавого орла, это означало, что ее хозяин принадлежит к офицерскому составу.
Из обихода в нашей стране лядунка вышла после Первой мировой войны, поэтому об этой сумочке мало кто знает, а про ее название вообще практически никто и не слышал.
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