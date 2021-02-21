3 вещи, которые опасно оставлять на морозе в машине 

Зима 2020-2021 бьет все рекорды по заморозкам, к которым большинство людей попросту не были готовы. Среди них немалое количество автомобилистов, оставляющих в машине на морозе вещи, которые там держать опасно. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Газированные напитки

Напитки в жестяных банках могут взорваться из-за того, что вода при замерзании расширяется. В результате такого взрыва могут пострадать не только машины, но и люди. То же самое касается жидких чистящих средств.

Электронные устройства

На морозе батареи девайсов быстрее разряжаются, а иногда и вовсе выключаются в самый неподходящий момент. Если устройство пролежит на морозе долгое время, батарея может прийти в негодность.

Лекарства

Подавляющее число лекарств рекомендуется хранить при комнатной температуре (15-25 градусов). Даже если для тех или иных препаратов подходит более прохладная обстановка, доводить их до заморозки не стоит. В этом состоянии они могут изменить свои свойства или потерять эффективность.