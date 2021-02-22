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Почему французы никогда не моют сковороды 

Даня Виттиг 14 часов назад
Почему французы никогда не моют сковороды
Фото: depositphotos.com
Когда туристы приезжают в Париж, местные гиды из года в год поражают их неожиданным фактом — французы не моют сковороды.
Английский писатель, известный благодаря своей серии книг о жизни во французской провинции Прованс, Питер Мейл тоже упомянул об этом факте.
По мнению автора, французы могут вести долге споры насчет рецепта блюда и материала сковороды, но все сходятся во мнении, что после приготовления сковороду нужно лишь протереть бумажным полотенцем.
Такой подход вызывает непонимание у приезжих, но французы считают, что мытье убирает аромат прежней еды и лишает насыщенности новые блюда. Кстати, упоминание об этом традиции есть даже в современном сериале "Эмили в Париже", поэтому это вовсе не забытая техника.
Соотечественники сразу начинают бояться за остатки еды на сковороде, ведь мы привыкли мыть посуду до скрипа. Однако сковороду достаточно прокалить и протереть сухой салфеткой.
Высокие температуры уберут все лишнее, а салфетка поможет стряхнуть небольшие частицы. Поэтому в отличие от распространенного мифа, гниющих остатков продуктов на сковороде не остается.
Однако остатки масла, которые пережариваются много раз, образуют канцерогены. Именно из-за этого неподготовленного человека такая еда может стать небольшим испытанием для желудка.
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Вещи , Питер Мейл
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